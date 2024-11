O médico André Batista foi preso em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, suspeito de matar a esposa com medicamentos de uso restrito. O homem teria aplicado um remédio para insônia em um sorvete. Com Patrícia Rosa dos Santos dopada, o suspeito teria aplicado medicamentos hospitalares na vítima, que morreu no apartamento em que o casal morava.