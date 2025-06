Médico nos Estados Unidos realiza cirurgia a distância com paciente na África

Com a ajuda de robôs, um médico nos Estados Unidos realizou uma cirurgia na África. É o primeiro procedimento feito a uma distância tão grande. De acordo com a Sociedade de Cirurgia Robótica esta foi a primeira cirurgia transcontinental. O médico estava na Flórida - Estados Unidos - e o paciente em Angola, na África. Uma distância aproximada de 11 mil quilômetros. O paciente é um homem de 67 anos que passou por uma operação de próstata. Para garantir uma conexão estável, o sinal da cirurgia foi enviado de Miami para Fortaleza, no Ceará, e de lá para Luanda, capital de Angola. A cirurgia foi considerada um sucesso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!