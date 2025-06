Médicos da Indonésia divulgam resultado de autópsia feita no corpo de Juliana Marins

Médicos da Indonésia divulgaram o resultado da autópsia feita no corpo da brasileira Juliana Marins, que morreu ao cair de um penhasco em um vulcão no país asiático. O laudo revelou que Juliana sofreu fraturas e que a causa da morte foi uma hemorragia. O exame indica ainda que a morte aconteceu cerca de 20 minutos após uma queda, mas não detalhou qual. Imagens feitas por um drone mostram que a publicitária ainda estava viva, cerca de seis horas após deslizar do penhasco. O laudo indonésio também concluiu que a brasileira não teve hipotermia, causada pelas baixas temperaturas. O pai de Juliana Marins está na Indonésia e aguarda a liberação do corpo. A data do retorno ao Brasil ainda não foi definida.



