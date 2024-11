Nesta quinta-feira (17), o Fluminense venceu o Flamengo e saiu da zona do rebaixamento. Já o Corinthians, goleou o Athletico Paranaense em Itaquera, por cinco a dois, com direito ao primeiro gol do holandês Memphys Depay. Com o resultado, o timão ultrapassou o Athletico, saiu do Z-4 e empurrou o furacão para a zona de rebaixamento. Veja os gols!