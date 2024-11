Mensalidades escolares podem subir até 10% em 2025

As mensalidades das escolas particulares devem ter um aumento entre 8 e 10% em 2025. Uma pesquisa realizada com 680 instituições de ensino indica que Minas Gerais terá o maior reajuste previsto em 10%. São Paulo deve apresentar um aumento de 9,5%, seguido pelo Rio de Janeiro com uma previsão de incremento de 9%. Esse aumento geral é considerado o dobro da inflação prevista para o ano que vem, que é estimada em 4,39%.