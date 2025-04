Mercado financeiro asiático abre em baixa após tarifaço de Trump; bolsa de Tóquio despencou

O mercado financeiro asiático reagiu ao tarifaço de Donald Trump. As bolsas da Coreia do Sul e da China abriram em baixa. O governo chinês disse que vai responder às medidas. Tóquio registrou uma queda brusca nesta quinta (3), com o índice Nikkei chegando a despencar mais de 1,6 mil ienes em apenas 10 minutos depois do início do pregão. Essa foi a maior queda registrada este ano, impulsionada pela declaração do presidente norte-americano. Agora, investidores aguardam uma reação do governo japonês.



