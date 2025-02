O clássico entre Corinthians e Palmeiras, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, terminou com empate em 1 a 1. O Palmeiras saiu na frente com Maurício, mas Yuri Alberto aproveitou a chance que teve e marcou. Mesmo com um jogador a menos por mais de 30 minutos no segundo tempo, o Timão segurou o placar.