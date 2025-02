Meteorologistas esperam fim da onda de calor na próxima segunda (24)

Pelas expectativas dos meteorologistas, a onda de calor que atua sobre parte do país terá fim na próxima segunda-feira (24). No entanto, neste fim de semana o calor já deve diminuir. Mesmo com o fim dessa onda de calor, as temperaturas devem continuar acima dos 30°C ao longo da semana. Uma nova onda de calor vai começar a atuar no Rio Grande do Sul e no interior de Santa Catarina a partir deste sábado (22).



