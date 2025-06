Mídia iraniana confirma morte do líder da guarda revolucionária, Hossein Salami

A mídia estatal iraniana confirmou a morte do líder da guarda revolucionária, Hossein Salami. Salami era uma das figuras mais poderosas do exército do país. A morte dele pode representar uma escalada do conflito no oriente médio. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que a operação contra as forças iranianas deve continuar nos próximos dias. Ele ainda confirmou que Israel atingiu a principal unidade de enriquecimento de urânio em Natanz. Segundo o premiê, o objetivo é prejudicar a infraestrutura nuclear, e fábricas de mísseis balísticos. após o ataque, o secretário de estado americano, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos não sabiam da operação e alertou Teerã contra qualquer forma de retaliação dirigida às forças americanas na região.



