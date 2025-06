Milei se reúne com representantes do governo israelense e defende a libertação dos reféns em Gaza

O presidente da Argentina Javier Milei se reuniu com representantes do governo israelense e defendeu a libertação dos reféns em Gaza. Milei desembarcou em Israel na noite de ontem (9) e foi direto para o muro das lamentações, em Jerusalém. Essa é a segunda visita de Milei a Israel em menos de dois anos de governo. Neste momento, ele chega para o primeiro compromisso oficial: um encontro com o presidente israelense, Isaac Herzog.



