Militar que atropelou e matou PM confessa que bebeu antes de dirigir

O militar do Exército que atropelou e matou uma PM no Rio de Janeiro disse à polícia que bebeu antes de dirigir. Segundo testemunhas, Kayky Moyses Esposito, de 21 anos, tentou desviar de outro veículo, perdeu o controle da direção e atingiu a viatura que estava estacionada. A policial Carla Cristiane Teixeira, de 39 anos, estava do lado de fora da viatura e morreu no local. Um outro PM foi levado para o hospital com ferimentos leves e já recebeu alta. Kayky foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e embriaguez ao volante.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!