Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Militares da Marinha do RJ vão participar de operação no Centro-Oeste do Brasil

A ação é um exercício para aprimorar a atuação das forças armadas

Boletim JR 24H|Do R7

Militares da Marinha do Rio de Janeiro vão participar da Operação Atlas, no Centro-Oeste do Brasil. A ação é um exercício para aprimorar a atuação das forças armadas. A logística empregada pela Marinha do Brasil é comparada à usada na guerra do Iraque, por causa da extensão percorrida.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Brasil
  • Centro-oeste
  • Goiás
  • Goiás (time)
  • Governador
  • Guerra
  • Iraque
  • Marinha
  • MD (Ministério da Defesa)
  • PlayPlus
  • Região Centro-oeste
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • Rio de Janeiro (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.