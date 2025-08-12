Militares da Marinha do RJ vão participar de operação no Centro-Oeste do Brasil

Militares da Marinha do Rio de Janeiro vão participar da Operação Atlas, no Centro-Oeste do Brasil. A ação é um exercício para aprimorar a atuação das forças armadas. A logística empregada pela Marinha do Brasil é comparada à usada na guerra do Iraque, por causa da extensão percorrida.



