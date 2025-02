Minas Gerais registra a primeira morte por febre amarela no ano

Minas Gerais registrou, nesta segunda (3), a primeira morte por febre amarela no ano. O governo do estado criou uma sala de monitoramento de casos de arboviroses, cujo objetivo é permitir que todos os setores envolvidos possam acompanhar em conjunto e tomar decisões rápidas para enfrentar a situação de doenças como febre amarela, dengue, zika, chikungunya e febre oropouche. O Ministério da Saúde emitiu um alerta para o aumento da transmissão da febre amarela em quatro estados do país - incluindo São Paulo, Tocantins e Roraima.