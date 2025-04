Ministério da Educação divulga dados do censo escolar de 2024 nesta quarta (9)

O Ministério da Educação vai divulgar dados completos do censo escolar de 2024 nesta quarta-feira (9) O ministro da Educação, Camilo Santana, fará uma coletiva para detalhar os resultados, enquanto o Inep apresentará os dados técnicos. Organizações educacionais esperam por estes resultados para avaliar o impacto do programa Pé-de-Meia, cujo objetivo é diminuir a evasão no ensino médio com bolsas de estudo.



