Ministério da Educação divulga selecionados para o Fies nesta terça (18)

O Ministério da Educação divulga nesta terça-feira (18) o resultado da seleção para o Fies. A lista estará disponível no site do portal único de acesso ao ensino superior. Os selecionados têm até sexta-feira (21) para conferir as inscrições. Candidatos não aprovados na primeira etapa serão automaticamente incluídos na lista de espera, com convocação entre 25 de fevereiro e 9 de abril. O Fies financia estudantes que devem pagar após a formatura.



