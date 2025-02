Ministério da Educação vai entrar em contato com inscritos no programa Pé-de-Meia Licenciaturas

O Ministério da Educação (MEC) entrará em contato com estudantes que são candidatos no programa Pé-de-Meia Licenciaturas. O MEC enviará e-mails, mensagens de texto e notificações pelo aplicativo gov.br. A ação é destinada aos estudantes aprovados em cursos de licenciatura pelo SISU, ProUni e Fies que obtiveram mais de 650 pontos no Enem. Os selecionados receberão uma bolsa mensal de R$ 1.050 durante toda a graduação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!