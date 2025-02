Ministério Da Saúde anuncia que itens do programa Farmácia Popular serão gratuitos

O Ministério da Saúde anunciou que todos os medicamentos do programa Farmácia Popular serão distribuídos gratuitamente. Mais de um milhão de pessoas serão beneficiadas anualmente. Em especial os idosos, que pagavam coparticipação em alguns produtos. Ao todo, 41 medicamentos e insumos fazem parte da Farmácia Popular, como fraldas geriátricas e remédio para diabetes. O Ministério da Saúde também anunciou que vai abrir credenciamento de farmácias em mais de 750 cidades./ hoje,31 mil farmácias fazem parte do programa no país.