Ministério da Saúde faz campanha de vacinação em indústrias e bancos de todo país

O Ministério da Saúde, em parceria com o Sesi e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), lança uma campanha de vacinação para trabalhadores da indústria e do setor bancário em todo o país. A ação tem início nesta sexta (23), com a participação do ministro Alexandre Padilha em Brasília . A meta é vacinar até um milhão de trabalhadores industriais e mais de 365 mil bancários. As vacinas disponibilizadas incluem imunizantes contra febre amarela, tríplice viral e hepatite B.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!