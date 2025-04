Ministério da Saúde vai pedir inclusão de vacina contra chikungunya no SUS

Após a aprovação pela Anvisa, o Ministério da Saúde planeja incorporar a vacina contra chikungunya ao calendário do SUS. Desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com uma empresa franco-austríaca, o imunizante é uma resposta aos mais de 68 mil casos e 56 mortes registrados este ano no Brasil pela doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.



