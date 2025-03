O Ministério Público do Paraguai investiga o desaparecimento de 700 quilos de maconha. A droga, que pertencia a um poderoso traficante da região, deveria ter sido destruída e estava sob a responsabilidade da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai. O caso aconteceu em Salto Del Guairá, na fronteira com o Mato Grosso do Sul.



