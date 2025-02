Ministro Alexandre de Moraes concede regime semiaberto a ex-deputado federal Daniel Silveira

O Ministro Alexandre de Moraes decidiu conceder o cumprimento de pena no regime semiaberto para Daniel Silveira. O ex-deputado federal foi condenado a oito anos e nove meses de cadeia por ameaça ao Estado democrático de Direito. Ele tinha ganhado a liberdade em dezembro após cumprir um terço da pena, mas foi flagrado desrespeitando as condições impostas pela justiça e voltou para a prisão.



