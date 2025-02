Ministro da Educação anuncia reajuste no salário de professores

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou um reajuste no piso salarial dos professores. A medida foi anunciada nas redes sociais do ministro depois de uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Lula. Com o reajuste de pouco mais de 6%, o salário mínimo dos professores da educação básica passa a ser de R$ 4.867,77. O valor considera uma jornada de 40 horas semanais na rede pública de todo o país. Agora, a aplicação do reajuste cabe às redes estaduais e municipais.