Ministro da Saúde anuncia dia ‘D’ contra a gripe no Rio de Janeiro

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve no Rio de Janeiro, onde anunciou um dia "D" contra a gripe, para estimular que a população se vacine. Na cidade, o ministro visitou o complexo de saúde Super Centro Carioca ao lado do prefeito Eduardo Paes. Ele destacou a unidade como referência na redução em mais da metade do tempo de espera para atendimento especializado no SUS, principalmente para exames oftalmológicos e mamografia. Confira.



