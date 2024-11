Ministros do STF vão julgar pedidos de soltura de Robinho

O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal liberou para julgamento dos demais ministros dois pedidos de soltura de Robinho. A análise do caso vai ocorrer em plenário virtual entre os dias 15 e 26 de novembro. O ex-jogador está preso desde março após ter sido condenado por estupro pela Justiça da Itália. A defesa do ex-atleta contesta o cumprimento da pena de nove anos em território brasileiro.