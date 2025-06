Moradores e turistas têm enfrentado forte onda de calor no verão europeu

Como tem se repetido ano a ano, moradores e turistas têm enfrentado uma forte onda de calor no verão europeu. No sul da França, as temperaturas passaram dos 40 graus. Segundo a agência meteorológica do país, os dias têm sido tão quentes que, mesmo à noite, as temperaturas continuam elevadas. Outras cidades da Europa, como Veneza e Madri, também estão em alerta por causa do calor.



