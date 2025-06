Moradores vivem momentos pânico durante 'guerra de espadas' em Salvador (BA)

Em Salvador (BA), moradores viveram momentos de pânico durante uma prática conhecida como "guerra de espadas", quando fogos de artifício são usados em uma espécie de brincadeira de rua que pode terminar em tragédia. A atividade é comum nesta época do ano, mas é considerada crime na Bahia desde 2017. Mesmo assim, muitas pessoas continuam participando da prática. Imagens feitas por moradores mostram o momento em que uma casa pega fogo. Em outro vídeo, um homem ferido é socorrido por vizinhos. A polícia foi chamada, mas, em alguns locais, nem a presença dos agentes intimidou quem participava do ato.



