Moraes aguarda parecer da PGR sobre a presença de agentes da PF na casa de Bolsonaro

A Polícia Federal enviou um ofício ao Supremo solicitando a medida para monitorar o ex-presidente e reduzir riscos de fuga

Boletim JR 24H|Do R7

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aguarda a análise da Procuradoria-Geral da República sobre a presença de policiais na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. A Polícia Federal enviou um ofício ao Supremo solicitando a medida para monitorar o ex-presidente e reduzir riscos de fuga. Na terça-feira, Moraes já havia pedido que a Polícia Penal do Distrito Federal monitorasse o endereço onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar.

  • Alexandre de Moraes
  • Brasília
  • Jair Bolsonaro
  • PF (Polícia Federal)
  • PGR (Procuradoria-Geral da República)
  • STF (Supremo Tribunal Federal)

