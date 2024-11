Moraes assume relatoria do inquérito sobre explosões na Praça dos Três Poderes

No Palácio da Alvorada, o presidente Lula se reuniu com ministros e autoridades para discutir preocupações relacionadas ao G20. Após duas explosões registradas por volta das 19h30, a segurança na Praça dos Três Poderes foi reforçada. O ministro Alexandre de Moraes assumirá a relatoria do inquérito sobre os incidentes. A sessão da Câmara marcada para amanhã (14) foi cancelada devido a uma varredura de segurança.