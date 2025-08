Moraes autoriza familiares de Bolsonaro a visitarem ex-presidente sem aviso prévio ao STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou que filhos, netos e cunhadas visitem Jair Bolsonaro sem a comunicação prévia ao STF. Ainda assim, Moraes reforçou a obrigatoriedade do cumprimento das medidas restritivas. Entre elas, a proibição de uso de celular e de registros por vídeo. Além disso, as visitas dos aliados políticos de Bolsonaro devem ser previamente autorizadas pelo STF.



