Moraes cobra explicações de Chiquinho Brazão pelo descumprimento de regras de prisão domiciliar

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, cobrou explicações da defesa de Chiquinho Brazão pelo descumprimento das regras de prisão domiciliar. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o ex-deputado federal Chiquinho Brazão violou o uso da tornozeleira eletrônica. Brazão, que é réu pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, está em prisão domiciliar desde abril. Entre as regras determinadas, ele deve manter a tornozeleira, sob pena de prisão imediata. A defesa do ex-deputado informou que "perdeu o sinal" do equipamento por três dias seguidos.



