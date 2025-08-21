Moraes dá 48 horas para defesa de Bolsonaro explicar pedido de asilo à Argentina

O ministro Alexandre de Moraes estabeleceu um prazo de 48 horas para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro explicar o descumprimento de medidas cautelares e indícios de um plano de fuga. Bolsonaro e seu filho, Eduardo, foram indiciados por coação e obstrução em um processo relacionado à tentativa de golpe. A defesa ainda não comentou o arquivo no celular de Bolsonaro que menciona um pedido de asilo na Argentina. Silas Malafaia também foi indiciado e criticou a medida, enquanto Eduardo classificou o indiciamento como delirante.



