Moraes determina que Meta e X encaminhem à PF informações sobre Allan dos Santos

O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Meta e o X encaminhem à Polícia Federal informações sobre as contas do blogueiro Allan dos Santos. As empresas têm dez dias para atender às determinações. Elas precisam fornecer dados cadastrais e o endereço de IP usados para a criação de duas contas de Allan dos Santos, além de revelar o conteúdo de postagens feitas entre junho do ano passado e fevereiro deste ano. Em caso de descumprimento, Facebook, Instagram e X podem pagar uma multa diária de R$ 100 mil. O blogueiro vive nos Estados Unidos há cinco anos e é considerado foragido da Justiça brasileira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!