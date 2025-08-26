Logo R7.com
Moraes determina reforço policial na casa de Bolsonaro em Brasília (DF)

A determinação do ministro segue recomendação da Procuradoria-Geral da República

Boletim JR 24H|Do R7

O ministro do Supremo Alexandre de Moraes determinou o reforço no policiamento na casa de Jair Bolsonaro, em Brasília (DF). O ex-presidente cumpre prisão domiciliar. A determinação de Moraes segue recomendação da Procuradoria-Geral da República.

