Moraes determina reforço policial na casa de Bolsonaro em Brasília (DF)

O ministro do Supremo Alexandre de Moraes determinou o reforço no policiamento na casa de Jair Bolsonaro, em Brasília (DF). O ex-presidente cumpre prisão domiciliar. A determinação de Moraes segue recomendação da Procuradoria-Geral da República.



