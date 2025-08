Moraes obriga Marcos do Val a utilizar tornozeleira eletrônica

O senador Marcos do Val teve o uso obrigado de tornozeleira eletrônica, assim que desembarcou no Brasil. Ele estava em viagem aos Estados Unidos com a família. A ordem do equipamento partiu do ministro Alexandre de Moraes. Ele ainda determinou o bloqueio de salários e de verbas do gabinete e recolhimento domiciliar no período noturno, de segunda a sexta-feira, e recolhimento total nos fins de semana e feriados. Para o ministro do STF, o senador demonstrou "completo desprezo" pelas decisões da Corte, como desobediência ao viajar para fora, mesmo após pedido negado.



