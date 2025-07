Moraes suspende decretos do IOF e convoca reunião de conciliação entre governo e Congresso

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu os decretos do presidente Lula e do Congresso sobre o IOF e determinou a realização de uma audiência de conciliação entre os poderes. A decisão já era esperada, uma vez que o embate em torno do aumento do imposto gerou uma crise política entre o Executivo e o Legislativo. A audiência foi marcada para o dia 15 de julho, no plenário de audiências do Supremo Tribunal Federal.



