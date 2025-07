Morre aos 76 anos o cantor britânico Ozzy Osbourne

Morreu aos 76 anos o cantor britânico Ozzy Osbourne, nesta terça-feira (22). A morte foi confirmada pela família do músico, que não divulgou a causa. No início de julho, Ozzy fez seu último show, na Inglaterra, com o Black Sabbath, banda que ele fundou no fim dos anos 60. Eles ficaram mundialmente conhecidos por sucessos como "Paranoid", "Changes" e "War Pigs". Desde 2020, Ozzy lutava contra um diagnóstico de Parkinson, além de um quadro de depressão.



