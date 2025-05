Morre, aos 81 anos, o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado

Morreu, aos 81 anos, o fotógrafo Sebastião Salgado. O mestre da fotografia mundial, que retratou a Floresta Amazônica e trabalhadores de várias partes do mundo, morreu em Paris, na França, onde morava. Ele tinha um distúrbio sanguíneo devido a uma infecção por malária contraída na década de 90. Desde muito cedo, o brasileiro elegeu a temática social e ambiental como linha principal das suas fotografias. Ao saber da morte, o presidente Lula afirmou: "Se não o maior, um dos maiores e melhores fotógrafos do mundo".



