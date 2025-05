Morre aos 89 anos de idade o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica

O ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica morreu, nesta terça-feira (13), aos 89 anos. A notícia foi confirmada pelo atual presidente do Uruguai Yamandú Orsi. Mujica enfrentava um tumor no esôfago desde 2024. Ele foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015 e ficou conhecido mundialmente pelo estilo simples de vida.



