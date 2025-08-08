Morre Arlindo Cruz, um dos maiores sambistas do Brasil, aos 66 anos

O cantor e compositor Arlindo Cruz, um dos maiores nomes do samba, morreu nesta sexta-feira (8), no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família do artista, que estava internado em uma clínica particular na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Em março de 2017, Arlindo sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico durante o banho e passou a conviver com as sequelas. Desde então, precisou se afastar das atividades artísticas. Carioca, Arlindo Cruz tinha 66 anos. Foi um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal e também se destacou em sua carreira solo. A causa da morte não foi divulgada.



