Morre menina de 11 anos que caiu em cânion no RS

Bombeiros conseguiram chegar até o corpo da menina de 11 anos que caiu em um cânion com mais de mil metros de altitude, no Rio Grande do Sul. O corpo foi içado em uma maca agora na noite desta quinta (10). Por volta das 13h, a menina caiu do ponto mais alto do cânion "Fortaleza", em Cambará do Sul, uma das principais atrações turísticas da serra gaúcha. A criança tinha autismo e estava no local a passeio com a família.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!