Morte de um dos principais chefes do Comando Vermelho é investigada pela polícia do Rio de Janeiro

A morte de Fhillip da Silva Gregório, um dos principais chefes do Comando Vermelho, é investigada pela polícia do Rio de Janeiro. Ele era conhecido pelo apelido de ‘Professor’ e seria o responsável pelo fornecimento de armas para a facção. O criminoso chegou a dar entrada, na noite de domingo (1), em uma unidade de saúde acompanhado de uma mulher. Em depoimento, ela afirmou que o traficante atirou contra si mesmo e apresentou uma arma que teria sido usada por ele. ‘Professor' estava foragido desde 2018, depois que deixou a cadeia em uma saída temporária. Desde então, passou a viver escondido no Complexo do Alemão, onde construiu uma mansão com direito a área de lazer e até uma clínica de estética.



