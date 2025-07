Um motorista bêbado atropelou e matou uma menina de 11 anos que caminhava no acostamento de uma avenida na Grande São Paulo. O homem fugiu do local, mas depois acabou preso. Na delegacia de Itaquaquecetuba, o motorista admitiu aos policiais que havia bebido momentos antes do atropelamento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!