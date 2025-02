Motorista de aplicativo agride passageira que deixou cair farelos de biscoito no carro

A polícia deve ouvir um motorista de aplicativo que agrediu uma idosa no Rio de Janeiro. De acordo com a vítima, o homem se irritou porque ela deixou cair farelos de um biscoito no carro. O motorista chutou as coisas da idosa, que foi socorrida pelo porteiro do prédio onde mora. O agressor foi identificado como Lucas Carneiro, de 26 anos. Ele já responde a um inquérito de adulteração de veículo e foi banido da plataforma de transporte por aplicativo.