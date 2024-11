O motorista de um caminhão-tanque morreu após o veículo explodir na BR-135, em Minas Gerais. O acidente aconteceu em Augusto de Lima, logo no início da manhã desta terça (15). De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista não conseguiu sair da cabine a tempo. O caminhão transportava 30 mil litros de combustível e explodiu após ficar atravessado na via.