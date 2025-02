Motorista de ônibus fica ferido após discutir com passageiro em Salvador (BA)

Um motorista de ônibus ficou ferido após discutir com um passageiro em Salvador (BA). A discussão teria começado depois que o motorista impediu o passageiro de embarcar no ônibus com um objeto, que parecia ser uma pequena barra de ferro. Ao descer, ele arremessou uma pedra, que atingiu o rosto do motorista. A vítima precisou levar cinco pontos e passa bem.



