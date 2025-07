Motorista entra com carro em alta velocidade em shopping de Goiânia (GO)

Um motorista causou tumulto ao entrar com o carro em alta velocidade em um shopping de Goiânia. No momento da invasão, as lojas foram fechadas às pressas. Segundo as primeiras informações, o carro bateu em vários quiosques. De acordo com a administração do shopping, a equipe de segurança agiu rapidamente até a chegada da Polícia Militar. O motorista foi imobilizado e levado para prestar esclarecimentos.



