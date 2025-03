Motorista quase atropela menina de 4 anos que estava andando de bicicleta na calçada em Goiânia (GO)

Uma menina de 4 anos quase foi atropelada enquanto estava andando de bicicleta pela calçada em Goiânia (GO). Um carro descontrolado surgiu em alta velocidade e colidiu com um muro, quase atingindo a criança. O motorista e os ocupantes do veículo fugiram do local, e a polícia está à procura dos envolvidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!