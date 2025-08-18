Motorista que atropelou corredor tem prisão mantida após audiência de custódia

O motorista que atropelou um corredor em Salvador teve a prisão mantida depois de passar por audiência de custódia. Na decisão, o juiz afirmou que o motorista dirigia em alta velocidade e já havia jogado o carro contra um grupo de corredores antes do acidente. Durante a audiência de custódia, Cleydson Cardoso Costa Filho disse que faz tratamento psiquiátrico. Ele foi preso em flagrante com sinais de embriaguez após atropelar Emerson Pinheiro na orla de Salvador neste fim de semana. Emerson foi socorrido e teve a perna direita amputada. Ele está internado na UTI em estado grave. O atleta treinava para participar de uma maratona na Argentina. A defesa de Cleydson não respondeu ao contato da RECORD.