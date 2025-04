Motorista que atropelou e matou duas jovens em São Caetano (SP) passa por audiência de custódia

O motorista que atropelou e matou duas jovens de 18 anos em São Caetano (SP) está preso. Brendo dos Santos Sampaio, de 26 anos, é estudante de direito e passou por audiência de custódia. Sua prisão foi convertida para preventiva. Segundo a defesa dele, o sinal estava verde para os veículos e Brendo não teria visto as duas atravessando. Para a polícia, o condutor disse que estava um pouco acima da velocidade permitida. O teste do bafômetro dele deu negativo.



