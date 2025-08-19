Motta se reúne com líderes partidários para discutir projeto de proteção de crianças na internet

Em Brasília, as discussões no Congresso Nacional sobre a proteção de crianças e adolescentes na internet ganham força. No Senado, há a possibilidade de uma CPI. Já na Câmara, um projeto de lei está quase pronto para ser votado em plenário. A expectativa é que o projeto de lei na Câmara seja aprovado antes da criação da CPI no Senado.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!