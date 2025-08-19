Motta se reúne com líderes partidários para discutir projeto de proteção de crianças na internet
Votação do projeto de lei deve ocorrer antes da CPI
Em Brasília, as discussões no Congresso Nacional sobre a proteção de crianças e adolescentes na internet ganham força. No Senado, há a possibilidade de uma CPI. Já na Câmara, um projeto de lei está quase pronto para ser votado em plenário. A expectativa é que o projeto de lei na Câmara seja aprovado antes da criação da CPI no Senado.
