Motta se reúne com líderes partidários para discutir projeto de proteção de crianças na internet

Votação do projeto de lei deve ocorrer antes da CPI

Boletim JR 24H|Do R7

Em Brasília, as discussões no Congresso Nacional sobre a proteção de crianças e adolescentes na internet ganham força. No Senado, há a possibilidade de uma CPI. Já na Câmara, um projeto de lei está quase pronto para ser votado em plenário. A expectativa é que o projeto de lei na Câmara seja aprovado antes da criação da CPI no Senado.

